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Придется добираться своим ходом: «Укрзалізниця» приостанавливает сообщение с Закарпатьем

Придется добираться своим ходом: «Укрзалізниця» приостанавливает сообщение с Закарпатьем

«Укрзализниця» объявила о решении с 8 марта приостановить продажу билетов в Закарпатскую область, которую накануне отнесли к «красной» карантинной зоне. Кроме того, перевозчик ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно.

В то же время до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными ранее билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться до Закарпатья.

Одновременно в компании заявили, что готовы к назначению специальных рейсов для вывоза из региона более 2 тысяч пассажиров, которые приобрели билеты на время действия карантина. Для этого необходимо, чтобы с соответствующим представлением обратилась Закарпатская областная администрация.

Напомним, на 8−9 марта назначены пять специальных рейсов из «красной» зоны карантина в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Украина

По материалам: fakty.ua
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