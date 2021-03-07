Раиса Рязанова: «После ухода Дани Саша Мохов чуть ли не за шкирку взял меня и увез к себе»

Алексей Вольцев

В прошлом году Раиса Рязанова потеряла единственного сына. Данила Перов скончался в результате оторвавшегося тромба. В сложный период жизни рядом с артисткой все время был коллега по театральной сцене, актер Александр Мохов.

76-летняя Раиса Рязанова часто вспоминает умершего сына. По словам актрисы, никто не сможет заменить ей наследника, который ушел из жизни в возрасте 51 года. «Будут звонки 8 марта с вопросом, чем помочь? Я говорю, что, кроме снега, сейчас ничего нет, а с ним я и сама справлюсь. Когда убираю снег, то чувствую себя счастливой. Морда красная, по спине течет — и такая я вся здоровая…» — с улыбкой рассказала артистка в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1».

К слову, после смерти Данилы артистку окружил заботой 57-летний Александр Мохов. Актер не скрывает, что Раиса Ивановна занимает особое место в его сердце. «Саша чуть ли не за шкирку взял меня и сказал: «Одевайся, поехали ко мне… Одевайся, не разговаривай». И все — увез! Я месяц у него жила. Не знаю, опека ли это, или еще чего», — призналась Рязанова.

Сам же Мохов скромно отметил, что ему было только в радость приютить друга. Да и Рязанова в долгу не осталась, она помогла актеру и его жене по хозяйству. «За это время Раиса Ивановна вскопала огород, прополола все грядки…» — рассказал Александр Анатольевич.

Раиса Рязанова о смерти сына: «Для меня жизнь кончилась»

Напомним, 22 января 2020-го наследник Раисы Ивановны скоропостижно ушел из жизни. Актриса не раз говорила, что смерть сына стала для нее потрясением, ведь Данила никогда жаловался на здоровье. «Ребята говорили про подагру, что у него что-то было с ногой. Я никогда его не видела хромающим. Он мне на все говорил: «Нормально», — вспоминает артистка.