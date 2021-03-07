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Раскрыты неожиданные симптомы опасного вида рака

Раскрыты неожиданные симптомы опасного вида ракаФото: Кирилл Брага / РИА Новости

Новообразования, трещины и кровоподтеки в ротовой полости могут свидетельствовать о развитии рака языка. Такие неожиданные симптомы опасного заболевания раскрыл российский врач-онколог, кандидат медицинских наук Михаил Маснянкин. Его слова приводит «Пятый канал».

По его словам, первые признаки онкологического заболевания появляются в виде трещин на слизистой оболочке языка и болей в районе их расположения. На более поздних стадиях появляется неприятный запах изо рта, а также кровотечения.

«К основным факторам риска развития рака языка относят вредные привычки, курение, особенно в сочетании с крепким алкоголем, жевание различных смесей и различные фоновые заболевания», — рассказал Маснянкин. Он добавил, что иногда причиной возникновения онкологии становятся некачественные протезы.

При данном виде рака бывает, что люди перестают внятно говорить и даже самостоятельно есть. В связи с этим необходимо при первых же симптомах обращаться к медикам, посоветовал он.

В феврале онколог также назвал россиянам несколько неочевидных симптома рака ротовой полости. Маснянкин выделил покалывание в области неба, онемение верхней или нижней губы, а также появление определенных болей. По его словам, такой дискомфорт пациент чувствует на поздних стадиях онкологического заболевания.

Россия

По материалам: lenta.ru
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