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Роман Курцын: «Мне уже не нужны скорость и адреналин. Я много чего попробовал»

Роман Курцын: «Мне уже не нужны скорость и адреналин. Я много чего попробовал»

Актер не скрывает, что в юности любил развлечься на полную катушку. Лишь после 25 лет Курцын пришел к желанию жить тихо и спокойно. По этой причине Роман даже отказался от переезда в Москву.


По словам 35-летнего Романа Курцына, сейчас мало что может его впечатлить, ведь переплюнуть полученный им опыт будет трудно. К тому же актер давно не стремится к ярким эмоциям. «Когда я отдыхаю, обычно просто валяюсь на пляже тюленем. Да, у меня есть мотоцикл, спортивная машина, но я очень спокойный водитель, мне уже не нужны скорость и адреналин. Я много чего попробовал. И от тарзанки у меня точно дух не захватит», — рассказал он. 

Несмотря на востребованность и постоянные поездки в столицу, Роман отказался от идеи покинуть Ярославль. Более того, он приобрел недвижимость за городом. «Я не люблю большие города, а люблю маленькие и уютные. Там люди выходят и просто гуляют, а не несутся куда-то по делам. Ты можешь подойти к кому-то на улице и попросить телефон, чтобы позвонить. Или кому-то улыбнуться — и человек не подумает, что ты сумасшедший. В маленьких городах принято помогать», — поделился Курцын. 

К слову, в прошлом у артиста была попытка переезда в Москву. Сначала он жил на вокзале, а потом арендовал комнату. «Я снимался, но получал катастрофически маленькие деньги — около 1200 рублей за день. Поэтому мне приходилось спать в зале ожидания, положив рюкзак под голову. Самый экшен был потом в Марьине, где я снял комнату. Вот где был приключенческий боевик. В меня стреляли, когда заступился за девушку», — вспомнил Роман. 

Одолевали Курцына и неадекватные поклонницы. Фанатки грозились покончить с собой, если он им не ответит. «Когда она звонила, я пытался ее остановить, долго беседовал, выходил на видеосвязь — и в итоге все это оказалось разводкой! Сейчас я меньше сижу в социальных сетях. И начал прятаться: капюшон, кепка, сейчас еще и маски появились из-за пандемии — вообще можно в метро ездить, никто тебя не узнает! Я был этому очень рад», — признался он в интервью для Teleprogramma.pro.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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