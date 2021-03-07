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Роскомнадзор потребовал от Facebook вернуть доступ к материалам российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от Facebook вернуть доступ к материалам российских СМИФото: Igor Golovniov /Keystone Press Agency / Global Look Press

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook вернуть доступ к основанным на пресс-релизе ФСБ материалам, которые опубликовал ряд российских СМИ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению, Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, которая была размещена в официальных аккаунтах российских СМИ «Взгляд», РБК и агентства ТАСС, о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами ФСБ России.

В ведомстве подчеркнули, что действия администрации социальной сети «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры». В Роскомнадзоре также напомнили, что ограничение права россиян на свободный поиск информации влечет административный штраф на владельцев социальной сети до одного миллиона рублей, а при повторном правонарушении его сумма увеличивается до трех миллионов рублей.

Ранее Facebook заблокировал статьи российских СМИ, написанные со ссылкой на материалы ФСБ, посчитав их ложными. В них сообщалось о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Подозреваемые занимались пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств. Группу создал 19-летний молодой человек в январе 2020 года. В апреле он изготовил трафарет с экстремистским текстом и вместе со своими товарищами 33 и 17 лет размещал надписи на стенах жилых домов города. 18 февраля их задержали.

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По материалам: lenta.ru
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