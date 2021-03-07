Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под Нижневартовском

Алексей Вольцев

Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе с возгоранием на реке Оби под Нижневартовском, чтобы оценить возможный ущерб водным биологическим ресурсам, говорится в сообщении ведомства.

"Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе "СибурТюменьГаз" в районе Нижневартовска для оценки возможного ущерба водным биоресурсам", - говорится в сообщении.

В состав оперативной группы вошли представители центрального аппарата Росрыболовства, Нижнеобского территориального управления, а также региональных отделений Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов (ФГБУ "Главрыбвод").

Росприроднадзора Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram написала, что в субботу под Нижневартовском в ХМАО обнаружен пожар в акватории Оби. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе, отмечала она. По словам Радионовой, Росприроднадзор следит за ситуацией, в ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы, чтобы установить причины ЧП и оценить вред экологии.

В компании "СибурТюменьГаз" уточнили, что на подводном участке продуктопровода "произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов", возникло кратковременное возгорание. Участок оперативно локализован, от места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет, идет утилизация оставшихся углеводородов.