Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под Нижневартовском

Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под Нижневартовском

Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под Нижневартовском
Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе с возгоранием на реке Оби под Нижневартовском, чтобы оценить возможный ущерб водным биологическим ресурсам, говорится в сообщении ведомства.

"Росрыболовство направило группу специалистов на место аварии на трубопроводе "СибурТюменьГаз" в районе Нижневартовска для оценки возможного ущерба водным биоресурсам", - говорится в сообщении.

В состав оперативной группы вошли представители центрального аппарата Росрыболовства, Нижнеобского территориального управления, а также региональных отделений Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов (ФГБУ "Главрыбвод").

Росприроднадзора Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram написала, что в субботу под Нижневартовском в ХМАО обнаружен пожар в акватории Оби. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе, отмечала она. По словам Радионовой, Росприроднадзор следит за ситуацией, в ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы, чтобы установить причины ЧП и оценить вред экологии.

В компании "СибурТюменьГаз" уточнили, что на подводном участке продуктопровода "произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов", возникло кратковременное возгорание. Участок оперативно локализован, от места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 километров, рисков для населения и окружающей среды нет, идет утилизация оставшихся углеводородов.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Сенат США утвердил план Байдена по спасению экономики
Сенат США утвердил план Байдена по спасению экономики
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
Многодетный бойфренд Анастасии Макеевой сделал ей предложение – видео
Многодетный бойфренд Анастасии Макеевой сделал ей предложение – видео
Этери Тутберидзе о возвращении Косторной: «Мне кажется, Бог велел все-таки давать шанс»
Этери Тутберидзе о возвращении Косторной: «Мне кажется, Бог велел
Очередной слив! Инстасамка показала свои соски в прямом эфире
Очередной слив! Инстасамка показала свои соски в прямом эфире
Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для Евровидения
Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для
Участник российского «Голоса» представит Эстонию на «Евровидении»
Участник российского «Голоса» представит Эстонию на «Евровидении»
Федеральное казначейство России решило провести фестиваль патриотического рэпа
Федеральное казначейство России решило провести фестиваль
Все разработано пошагово, до мелочей: у Авакова заявили о наличии стратегии освобождения Донбасса
Все разработано пошагово, до мелочей: у Авакова заявили о наличии
Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под Нижневартовском
Росрыболовство оценит ущерб природе на месте аварии под
Вучич предупредил об усилении давления Запада на Сербию
Вучич предупредил об усилении давления Запада на Сербию
Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби
Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
Мишустина предупредили о риске «второго Уханя»
Мишустина предупредили о риске «второго Уханя»
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и выжил
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и

Еще по теме

Один из пострадавших при столкновении грузовика и поезда в Югре скончался
На Азовском море создана опергруппа для борьбы с «пиратством Украины»
Стало известно о возможных виновниках взрыва и пожара на Оби
Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби