Россия может стать лидером меховой индустрии, считает производитель

Анастасия Иванова

Россия может выйти в лидеры меховой индустрии после истребления поголовья норок в Дании, заявил в интервью РИА Новости учредитель группы компаний "Аксессуар Фур", производящей меховые изделия, Виктор Константинопольский.

В начале ноября 2020 года власти Дании приняли решение уничтожить все поголовье норок в стране, так как звери могли быть носителями мутировавшего коронавируса, таким образом, была разрушена крупнейшая в Европе меховая промышленность.

"В Дании было принято необдуманное решение, было уничтожено 17 миллионов норок - все поголовье. Как следствие, пострадала вся меховая отрасль страны. Целые поколения занимались этим делом, и я сомневаюсь, что датские фермеры захотят начинать с нуля. Это очень хороший бизнес, и сегодня нам Европа просто отдает его в руки", - сказал Константинопольский.

Он добавил, что занять место Дании, помимо России, могут в том числе Польша, Китай, Украина или Белоруссия. Бизнесмен рассказал, что раньше в мире ежегодно производилось 90 миллионов норок, в России - до 1,8 миллиона, но в 2020 году мировое производство должно было сократиться до 35 миллионов, в России оно составило 1,2 миллиона.

При этом, продолжил собеседник агентства, в Советском Союзе ежегодный объем производства составлял 15-16 миллионов норок, что говорит о сильном снижении позиции страны в звероводстве. Он также отметил, что после истребления поголовья норок в Дании цены на меховые изделия заметно вырастут. По его словам, во время последних меховых аукционов рост цен составил до 1,9 раза на некоторые виды норки.

Бизнесмен заметил, что в настоящее время цены на меховые изделия для российского потребителя пока находятся на том же уровне, что и несколько лет назад. "На протяжении нескольких лет наблюдалось снижение цен на мех на международных аукционах из-за перепроизводства, таким образом, рост курса мировых валют не вел к подорожанию российских меховых изделий", - пояснил он.