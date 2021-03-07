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Россия потратит на транспортную инфраструктуру 780 миллиардов рублей

Россия потратит на транспортную инфраструктуру 780 миллиардов рублейМихаил МишустинФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал сумму, выделяемую правительством на улучшение транспортной инфраструктуры в стране. Об этом он сказал в субботу, 6 марта, на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области, передают «Известия».

По его словам, развитие данной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений. На модернизацию до 2024 года будут выделены около 780 миллиардов рублей.

«Одна из основных задач — это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог», — заметил премьер-министр. Он также сказал, что развитие инфраструктуры даст возможность иметь большие доходы от транзита по маршруту Восток–Запад, а также поможет расширить выход на рынки АТР.

Запланировано, помимо поставки угля, сокращение времени перевозки контейнеров с Дальнего Востока до границ с западными странами.

Кроме того, стоит еще одна задача — повышение предсказуемости поставок угля. «Для этого необходимо обеспечить долгосрочные, до трех лет, договоры между РЖД и основными грузоотправителями, угольными компаниями, чтобы появилось представление абсолютно ясное и четкое о том, какой поток грузов будет гарантирован на этом маршруте и сколько можно перевезти дополнительно», — подытожил Мишустин.

Россия

По материалам: lenta.ru
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