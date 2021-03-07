Россиян предупредили о воровстве личных данных с помощью Wi-Fi-ловушек

Вадим Карасев

Фото: Sarah Shearman / Reuters

Россиян предупредили о воровстве личных данных с помощью Wi-Fi-ловушек. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

Специалист рассказал, что злоумышленники могут создавать замаскированные общедоступные Wi-Fi-точки, чтобы воровать логины и пароли подключившихся. По его словам, пользователи не подозревают, что, подсоединившись к якобы бесплатному Wi-Fi кофейни, аэропорта или вокзала, они попадают в сети преступников.

Бондарь советует по возможности не подключаться к публичным сетям. Тем не менее в случае необходимости он рекомендует не входить в важные учетные записи, например, в банковские аккаунты.

Эксперт также рассказал, что не стоит пользоваться одинаковым паролем для нескольких учетных записей и сохранять его в браузере. Помимо этого, он добавил, что не рекомендуется скачивать файлы из сомнительных источников.

Ранее ученые Института комплексной безопасности и специального приборостроения РТУ МИРЭА, а также эксперты АНО «Диалог» провели исследование конфиденциальности умных бытовых приборов, продажи которых в 2020 году выросли в семь раз. Согласно выводам экспертов, потенциальную опасность представляют бытовые приборы, у которых имеется возможность интернет-подключения, и которые умеют собирать, хранить и передавать данные.