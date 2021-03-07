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Россиянам рассказали о правильном употреблении блинов на Масленицу

Россиянам рассказали о правильном употреблении блинов на МасленицуФото: Виталий Аньков / РИА Новости

Чтобы избежать проблемы с пищеварением и лишним весом, лучше не объедаться блинами на Масленицу. О правильном употреблении блюда россиянам рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, блины лучше употреблять с начинкой из грибов или капусты, распределив их на два-три приема пищи. Если есть сладкие блины, то аппетит вернется снова.

«Если мы будем съедать блинчики на голодный желудок сладкие, в этом случае очень быстро захотим есть. Повышается уровень глюкозы в крови резко, а потом также резко падает», — сказала она.

Соломатина добавила, что блины из муки высшего сорта — это «почти сахар по калорийности и воздействию на организм», поэтому не стоит добавлять к ним другие сахара. Она также указала, что при жарке блинов стоит использовать меньше масла или не добавлять его совсем.

Ранее Соломатина рассказала, что дневная доза шоколада не должна превышать одного-двух кусочков. Целую плитку можно съесть при серьезных физических или умственных нагрузках, но и в таком случае шоколад не должен быть единственной пищей. Отдавать предпочтение стоит дорогому натуральному продукту с минимумом посторонних ингредиентов и большим процентом какао.

Россия

По материалам: lenta.ru
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