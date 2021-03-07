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Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Северной Македонии

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Северной МакедонииФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Северной Македонии, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек», — передается в сообщении.

Отмечается также, что российская вакцина от COVID-19 занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее постпред России Михаил Ульянов рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам. По его словам, многие из его коллег в дипломатическом корпусе выразили заинтересованность в вакцинации российскими вакцинами. Он отметил, что работа в этом направлении уже ведется, однако процесс займет как минимум месяц.

В мире

По материалам: lenta.ru
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