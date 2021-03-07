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Российские инфекционисты оценили заразность переболевших коронавирусом людей

Российские инфекционисты оценили заразность переболевших коронавирусом людейФото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Переболевшие коронавирусом и продолжающие выделять вирус люди часто незаразны для окружающих, однако ситуация может во многом зависеть от патогенности штамма и иммунитета другого человека. Такую оценку озвучил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, передает РИА Новости.

По словам Вознесенского, длительность заболевания COVID-19 чаще всего не превышает двух недель, но некоторые люди, особенно с ослабленным иммунитетом, могут выделять вирус с воздухом. «Это может сохраняться до полугода, но концентрация этого вируса гораздо меньше, чем в период болезни», — сказал он.

Вознесенский добавил, что людей, которые продолжают выделять коронавирус, не очень много.

Инфекционист Евгений Тимаков отметил, что на степень заразности влияет количество выделяемого вируса. Его может оказаться недостаточно и он не передастся дальше. Он указал, что патогенность новых штаммов надо еще изучить, но они вряд ли приведут к массовым заболеваниям.

Ранее Тимаков ррассказал, что повторное заражение коронавирусом возможно, если у человека ослаблен иммунитет в связи с приемом лекарств, сокращено количество антител. Еще одним фактором он назвал высокую вирусную нагрузку и частые контакты с инфицированными.

Россия

По материалам: lenta.ru
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