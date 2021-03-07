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Российские врачи приняли роды у девушки без почек

Российские врачи приняли роды у девушки без почекФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московские врачи успешно приняли роды у женщины без двух почек. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza». Шансов забеременеть практически не было.

Аутоиммунное заболевание диагностировали у Натальи в 17 лет. Почки девушки перестали функционировать, тогда донором органа стал для нее отец. Следующие 14 лет Наталья жила обычной жизнью, но потом у нее началось отторжение трансплантированной почки.

В итоге Наталье пришлось перейти на аппаратное очищение организма от токсинов — гемодиализ. Беременность девушки для врачей стала неожиданностью. Ее курировали сразу несколько специалистов, а во время родов успешно провели кесарево сечение. Новорожденный чувствует себя хорошо и набирает вес.

Ранее врачи родильного дома №3 в Уфе спасли раненную в живот женщину и сохранили жизнь новорожденного. Женщина поступила в учреждение на 34-й неделе беременности. Она получила глубокое проникающее ранение живота, в результате которого было, в частности, задето предплечье плода.

Россия

По материалам: lenta.ru
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