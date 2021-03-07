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Российских студентов обяжут сдавать биометрию перед экзаменами

Российских студентов обяжут сдавать биометрию перед экзаменами

В следующем году высшие учебные заведения планируют проводить дистанционные сессии, для допуска на которые студентам придется сдавать биометрию. Новый формат будет разрешен в разных программах: бакалавриате, магистратуре и специалитете.

Ввопрос о введении такой системы будут принимать директора заведений. Также обязательно потребуется согласие самого учащегося.

"Перед началом экзамена человек должен зарегистрироваться и пройти процедуру - произнести перед камерой несколько чисел. После этого система запомнит его поведение и действия, все сведения будут направлены по защищенным каналам в учебную организацию. Затем можно начать экзамен", - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Это нововведение поможет студентам из отдаленных городов сдавать экзамены дистанционно, без личного присутствия. 

Ранее NEWSTES писал, что правительство упростило школьные экзамены в 2021 году.

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По материалам: uposters.ru
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