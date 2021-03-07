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Российскую организацию «За права человека» распустили

Российскую организацию «За права человека» распустилиВладимир Астапкович / РИА Новости

Общероссийскую организацию «За права человека» распустили по решению второго чрезвычайного и внеочередного съезда. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В документе сообщается, что делегаты Съезда, представители 35 региональных отделений национальной общественной организации, приняли решение о роспуске. Указано, что на это повлияло внесение лидера «За права человека», правозащитника Льва Пономарева (включен Минюстом в реестр как физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента) в список иноагентов и отказ самой организации признавать себя иноагентами.

С февраля 2020 года в России действует закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. Пономарева внесли в реестр одним из первых в конце 2020 года.

В начале ноября 2019 года Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» и его структурные подразделения по требованию Министерства юстиции. Движение попало в список иностранных агентов в феврале.

Поводом для этого, предположительно, стало финансирование некоммерческой организацией Пономарева «Горячая линия». Также в 2018 году организация получила 40 тысяч долларов по гранту от комитета ООН по борьбе с пытками и 500 тысяч рублей от посольства Франции.

Россия

По материалам: lenta.ru
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