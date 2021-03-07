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Самое опасное «доверили» украинцу: журналисту пришлось доставать из болота огромного питона голыми руками


Охота на ящериц Макса Узола из реалити-шоу «У кого больше?» закончилась знакомством с гигантской змеей, сообщает Новый канал.

Так, во время путешествия на остров Суматра (Индонезия), казалось бы, обычная местная работа превратилась для Макса Узола в настоящий вызов.

Самое опасное «доверили» украинцу: журналисту пришлось доставать из болота огромного питона голыми руками

«Третья работа, по правилам проекта — „подстава“ от соперника. Оля Манько (соведущая. — Авт.) отправила меня заниматься привычным ремеслом на острове — охотой на ящериц. Первая мысль в моей голове была даже положительная: „В принципе, в детстве я их ловил, поэтому есть надежда, что на этой работе все получится“. Но рано радовался, потому что и ящерицы здесь не такие, как мы привыкли видеть, и способ охоты — особенный. Ловят рептилий „на петлю“. В землю втыкаются две палки, а между ними натягивают веревку так, чтобы если в нее попадет ящерица, то ее зафиксировало бы петлей. Заманивают ящериц петушиными головами. За одну добычу можно выручить от 50 до 150 тысяч рупий (примерно 89−267 грн)», — говорит он.

Ящерицы водятся возле грязной реки, которая больше похожа на болото. Макс Узол вместе с командой установили ловушки, а сами, чтобы не терять времени, пошли ловить рыбу. И вдруг он услышал клич о помощи от остальной команды.

«Оказалось, что они нашли в той реке настоящего огромного питона. Приглушили электроудочками, а доставать его знаете, кому доверили? Ну конечно, мне. Я сначала подумал, что это какая-то шутка. А потом понял, что они абсолютно серьезно. Еще о заработке вспомнили для манипуляции. Местным удалось меня убедить. Пробовал вынуть питона из воды палкой, но все попытки были тщетны. Ничего не оставалось, как доставать его голыми руками. Было очень страшно. Особенно когда он открыл свою пасть, начал издавать какие-то звуки и выкручиваться из рук. Пришлось применить немалую силу», — говорит Макс Узол.

Как писали «NewsTes», несколько месяцев назад в сеть попало снятое в Австралии видео драматического спасения девятинедельного щенка по имени Джаспер. Тогда женщина отбила у питона щенка рулоном бумаги.

Украина

По материалам: fakty.ua
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