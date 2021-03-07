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Саша Черно решила разъехаться с родителями мужа

Саша Черно решила разъехаться с родителями мужа

Саша Черно и Иосиф Оганесян живут во вполне комфортных условиях. Все заботы по дому и уходу за ребенком взяли на себя Репсима Оганесовна и Иосиф Мартынович, но Саша все равно высказывает недовольство. Она пришла к выводу, что жить им с Йосей лучше отдельно от его родни, так что планируются поиски двухкомнатной квартиры.

Родители Иосифа Оганесяна смогут к осени зажить собственной жизнью. Саша Черно объявила, что ее утомляет жизнь с родней супруга, лучше жить одним, поэтому они найдут двухкомнатную квартиру и съедут. Она готова самостоятельно заниматься бытовыми вопросами. Так звучит версия, озвученная подписчикам, пишет newstes.ru.
Но у пользователей есть свое мнение на этот счет. Они уверены, что дом Саше не по карману, закончится срок аренды, и она переедет в целях экономии. Кроме того, хейтеры уверены, что родители Оганесяна устали от Черно намного больше, чем она от них, и давно бы съехали, что, собственно, папа и пытался уже сделать, сбежав недавно на родину, если бы не внук.

Черно жалуется на то, как мало у нее свободного времени, и это при том, что все дела по дому выполняют Репсима Оганесовна и Иосиф Мартынович. Ее заверения, что она будет заниматься домашними хлопотами самостоятельно, хейтеров смешат, так как все еще помнят, как жили на проекте Оганесяны, кто готовил, стирал и убирал.

«Прям вижу Черно на кухне или за уборкой)», «Зачем эти сказки? Все видели свинюшник, в котором вы жили на шоу, и это еще ребенка не было», - язвят хейтеры.

Похоже, Йосе уготована роль домохозяйки. Домашние хлопоты свалят на него, Саша продолжит заниматься блогерством, а родители смогут наконец-то немного отдохнуть. Выиграет ли Стефан от таких перемен и как скоро его отвезут на воспитание к бабушке и дедушке? Хейтеры уверены, что семья Оганесянов быстро развалится без помощи родителей.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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