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Саша Черно видит во сне бывшего возлюбленного

Саша Черно видит во сне бывшего возлюбленного

Саша Черно вспомнила о бывшем возлюбленном, который, по ее словам, снится ей каждую ночь. У хейтеров сразу же возникло несколько версий причин, по которым экс-участница, будучи замужем, еще и живя с родителями мужа, на миллионную аудиторию вспоминает о бывшем мужчине. Неужели брак оказался неудачным, и Саша не может без воспоминаний о прошлом.

Саша Черно еще на проекте много раз вспоминала бывшего возлюбленного из Волгограда. Она часто у него гостила, общалась с его друзьями, тогда она влезла в долги и подумывала о самоубийстве. С долгами она разобралась, а вот с чувствами явно нет. Общение с экс-возлюбленным прекратилось не по ее инициативе, она не знает, почему с ней перестали общаться все его друзья, и он сам, пишет newstes.ru.
Сейчас Черно каждую ночь видит во сне экс-возлюбленного, проживает прошлое во сне и хочет разобраться, что произошло. На проекте она пыталась связаться с одним знакомым из той компании, но он проигнорировал ее вопросы. Черно считает, что ее пребывание на телестройке для многих неприемлемо, поэтому с ней не захотели общаться.

Общаясь с фолловерами, Черно заявила, что верит в реинкарнацию и считает, что в прошлой жизни у нее уже были конфликты с этой компанией, которые они так и не решили. Под конец своей исповеди она заявила, что теперь никому не может доверять. Остается только догадываться, зачем Саша вообще заговорила о бывшем мужчине.

«Очень надеюсь, что хоть раз в жизни нас еще сведет судьба. Хотя бы для одного разговора, большего мне не надо», - утверждает Черно.

Неужели в браке с Иосифом Оганесяном так плохо, что хочется вспоминать о бывших? И неужели Саша настолько не уважает родителей мужа, что позволяет себе выносить на публику такие темы? Или она считает, что им приятно слушать, как невестка вспоминает экс-возлюбленного? Пользователи советуют Черно поставить себя на место Репсимы Оганесовны и умерить свое желание хайповать на всем подряд.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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