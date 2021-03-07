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Секрет испорченной дружбы Ви и Чонгука раскрыт: «Макнэ откровенно его ненавидит»

Секрет испорченной дружбы Ви и Чонгука раскрыт: «Макнэ откровенно его ненавидит»

Летом 2020 года, когда на экраны вышло веселое шоу «In The SOOP» с участием всех членов BTS, фанаты узнали от любимейшей пары лучших друзей Чонгука (Jungkook) и Тэхёна (Taehyung), что в их отношениях далеко не все гладко. Внимательные поклонники заметили, что проблемы ребят начались вовсе не летом, а вначале весны. Например, 5 мая 2020 года между ГК и ТТ уже чувствовалось сумасшедшее напряжение, которое, как говорят фаны, «выпрыгивало даже через экран».


АРМИ винят во всем именно Чонгука. Ведь все то время, пока бедняжка Тае старался разрядить обстановку шутками и постоянно призывал Золотого Макнэ поговорить с ним, неловко поглядывая на друга, в надежде увидеть улыбку на его лице, сам Гуки отворачивался от Ви и демонстрировал полное отсутствие внимания к приятелю.

«Черт, это был просто жуткий эфир, я смотрел и понимал, что Ви просто хочет провалиться сквозь землю, лишь бы не стоять рядом с человеком, который откровенно его ненавидит. Речь уже даже не про глупых шипперов. Посмотрите в глаза Тае… Сколько в них боли и обиды…. Я не знаю, что ему сделал Чонгук, но Ви явно любит своего друга больше, раз прощает все и идет на контакт первым», — заключил парень в Twitter.

[media=https://www.instagram.com/p/CGune8QJGj_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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