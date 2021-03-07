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Сенат США утвердил план Байдена по спасению экономики

Сенат США утвердил план Байдена по спасению экономикиФото: Senate TV / REUTERS TV via REUTERS

Сенат конгресса США в субботу утвердил пакет мер по стимулированию американской экономики. Об этом сообщает телеканал C-Span.

Законопроект был принят с перевесом в один голос. Несмотря на утверждение, из проекта были убраны некоторые моменты, которые вызвали наибольшие споры среди сенаторов. Так, было исключило положение об увеличении минимальной заработной платы с 7,25 до 15 долларов в час к 2025 году.

Согласно пакету предлагаемых мер, выделяемые средства пойдут на наращивание программы вакцинации в США, а также на поддержку граждан. Среди прочего, всем работающим семьям в США выплатят 1,4 тысячи долларов, а еженедельное пособие по безработице увеличат на 400 долларов.

Общая стоимость плана по стимулированию экономики страны может превысить 1,9 триллиона долларов. Из них 415 миллиардов долларов пойдут на поддержку борьбы с коронавирусом, около 1 триллиона долларов — на прямые выплаты домохозяйствам и примерно 440 миллиардов долларов — на выплаты малым предприятиям и сообществам.

Теперь документ должен еще раз пройти через голосование в нижней палате, после чего, если он сохранится в том же виде, поступит на подпись президенту Джо Байдену.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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