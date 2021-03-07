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Сергей Сафронов раскрыл свой страшный диагноз: «Лимфома»

Сергей Сафронов раскрыл свой страшный диагноз: «Лимфома»

На днях в сеть попали кадры, на которых Сергей Сафронов говорит о своем страшном диагнозе в рамках программы «Секрет на миллион», однако, от чего именно страдает знаменитость, сказано не было. Когда состоялся релиз полного выпуска программы, поклонники иллюзиониста пришли в шок, ведь Сергей признался в том, что у него онкология: «У меня лимфома. Написано «первая/вторая стадия». Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике. Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове. Условия, как у всех».


Ведущий «Битвы» отмечает, что симптоматика была довольно расплывчатой и понять то, что его действительно что-то беспокоит, удалось далеко не сразу: «Я ничего не чувствовал, но потом понял, что симптомы были — ком в горле, я задыхался, повышалась потливость. Просто казалось, что это все нормально, я к этому привык».

Сама Лера и брат Сергея Андрей, сделали предположение о том, что на Сафронова навели порчу участники знаменитого шоу «Битва экстрасенсов» (или же прокляли его).

«Когда я услышал об этом диагнозе, у меня первая мысль была, что это экстрасенсы могли сделать. Мы в этой программе были как скептики, постоянно разоблачали экстрасенсов, и они часто на нас злились и делали очень много плохого. По крайней мере, я в экстрасенсорику верю. Конечно, есть много шарлатанов. Но у меня была мысль, что могли навести порчу», — заявил Андрей в эфире программы «Секрет на миллион».

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По материалам: popcake.tv
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