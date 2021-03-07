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Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Власти Северной Македонии одобрили применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Регистрация препарата была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization, EUA).

Это 46-я страна, одобрившая отечественный препарат от COVID-19. Также "Спутник V" зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

С начала года в России идет массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Жителям страны доступен препарат "Спутник V" Центра имени Гамалеи. Кроме него есть еще две прививки - "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова. 

Ранее NEWSTES писал, что Европейская комиссия разрешила странам ЕС закупать российскую вакцину.

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По материалам: uposters.ru
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