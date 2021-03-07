Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Вадим Карасев

Власти Северной Македонии одобрили применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Регистрация препарата была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization, EUA).

Это 46-я страна, одобрившая отечественный препарат от COVID-19. Также "Спутник V" зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

С начала года в России идет массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Жителям страны доступен препарат "Спутник V" Центра имени Гамалеи. Кроме него есть еще две прививки - "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова.

Ранее NEWSTES писал, что Европейская комиссия разрешила странам ЕС закупать российскую вакцину.

