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Северная Македония зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Северная Македония зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - заявили в фонде.

Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

"Спрос на вакцину "Спутник V" растет в Европе и по всему миру, тысячи людей предпочитают российский препарат в качестве главного средства для защиты от коронавируса. РФПИ создал широкую сеть международных партнерств по вакцине, присоединение к ней Северной Македонии позволит спасти множество жизней в стране в период пандемии", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

В мире

По материалам: ria.ru
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