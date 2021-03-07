Шуга признался в бисексуальности?! Его шокирующее заявление на радиостанции
Сейчас, смотря на Шугу (Suga) из BTS, можно подумать, что это один из самых застенчивых и скромных парней-айдолов. Но когда музыкант был подростком, он не боялся проявлять себя и говорить о своих чувствах откровенно. Например, в годы обучения в старших классах школы, Юнги решил заявить о своей любви к однокласснице во всеуслышание (представляете, какой романтичный! Просто душка!) и отправил письмо с признанием в теплых чувствах на местную радиостанцию. В эфире прочли обращение Шуги к девочке, где говорилось, что он безумно в нее влюблен. Он даже стал другом девочки для того, чтобы сблизиться с ней, но так и не смог раскрыть ей тайну, смотря в глаза.
После эфира девочка сказала «да» своему приятелю и они начали встречаться, однако, отношения подростков продлились недолго. По словам Шуги, это произошло из-за взаимной неловкости.
На интервью с Oricon Style журналисты подняли тему отношений айдола с девушками и он ответил им весьма двусмысленно: «Я обращаю больше внимания на саму личность и атмосферу. У меня нет идеального типа, и это не только ограничивается девушками». После появления данного комментария Шуги возникли слухи о его откровенном признании в бисексуальности.
Считаете ли вы, что Юнг проговорился? Или же вовсе не имел ввиду ничего такого?
At 12 AM KST on March 9th, we will be trending the following hashtags to celebrate SUGA’s birthday:— BTS Hashtags⁷ | Semi-Hiatus (@BangtanTrends) March 6, 2021
#/HappySUGADay
#/OurMusicYoongi
#/YoongiOurHome
#/AlwaysWithYoongi
#/ItsSUGAHyungDay
(@BTS_twt) pic.twitter.com/j95T4GoMM4