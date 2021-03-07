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Шуга признался в бисексуальности?! Его шокирующее заявление на радиостанции

Шуга признался в бисексуальности?! Его шокирующее заявление на радиостанции

Сейчас, смотря на Шугу (Suga) из BTS, можно подумать, что это один из самых застенчивых и скромных парней-айдолов. Но когда музыкант был подростком, он не боялся проявлять себя и говорить о своих чувствах откровенно. Например, в годы обучения в старших классах школы, Юнги решил заявить о своей любви к однокласснице во всеуслышание (представляете, какой романтичный! Просто душка!) и отправил письмо с признанием в теплых чувствах на местную радиостанцию. В эфире прочли обращение Шуги к девочке, где говорилось, что он безумно в нее влюблен. Он даже стал другом девочки для того, чтобы сблизиться с ней, но так и не смог раскрыть ей тайну, смотря в глаза.


После эфира девочка сказала «да» своему приятелю и они начали встречаться, однако, отношения подростков продлились недолго. По словам Шуги, это произошло из-за взаимной неловкости.

На интервью с Oricon Style журналисты подняли тему отношений айдола с девушками и он ответил им весьма двусмысленно: «Я обращаю больше внимания на саму личность и атмосферу. У меня нет идеального типа, и это не только ограничивается девушками». После появления данного комментария Шуги возникли слухи о его откровенном признании в бисексуальности.

Считаете ли вы, что Юнг проговорился? Или же вовсе не имел ввиду ничего такого?

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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