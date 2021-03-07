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Смертельная авария в Польше: автобус Познань — Херсон попал в ДТП, среди погибших — шесть украинцев


Вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань — Херсон попал в ДТП. Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Смертельная авария в Польше: автобус Познань — Херсон попал в ДТП, среди погибших — шесть украинцев

По информации Польского радио, всего в салоне находилось 57 человек, в том числе два водителя. Более 30 людей получили травмы.

На спасательную операцию направили 30 пожарных частей из около 100 спасателей, они разбирают место трагедии. 34 пострадавших доставили в больницы, 18 из них не нуждались в госпитализации.

Правоохранители обещают установить причины ДТП в течение нескольких часов.

Как писали «NewsTes», недавно в Польше в ДТП погибли двое граждан Украины. Украинец, управлявший Volkswagen Passat, внезапно свернул с дороги, врезавшись в дорожный знак, а затем в дерево. Погиб и сам 24-летний водитель, и его 22-летний пассажир.

А в бельгийском городе Дудзеле, вблизи Брюгге, произошло ДТП с участием товарного поезда и грузового автомобиля. В результате аварии погиб 55-летний водитель из Украины.

Украина

По материалам: fakty.ua
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