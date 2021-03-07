Смертельное ДТП с автобусом и двумя фурами произошло под Уфой

Вадим Карасев

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

По меньшей мере один человек погиб в результате ДТП с автобусом и двумя фурами под Уфой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, передает РИА Новости.

По информации МЧС, авария произошла вечером в субботу, 6 марта, на 1499 километре федеральной автодороги М-5 «Урал». В автобусе, двигавшемся по маршруту Таганай–Уфа, находилось 38 пассажиров, в том числе 11 несовершеннолетних.

В результате ДТП погиб водитель одной из фур, еще три человека пострадали, рассказали в МВД. При этом региональное МЧС сообщает о смерти водителей обоих грузовиков, отмечает «Интерфакс». По информации спасателей, травмы получили водитель и 12-летний пассажир автобуса. Центр медицины катастроф также сообщает о двух погибших и двух пострадавших.

В феврале в подмосковных Химках грузовик врезался в автобус Федерального медико-биологического агентства, перевозивший сотрудников больницы. Мужчина за рулем грузового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 40 врачей и медработников. В результате ДТП водитель грузовика погиб на месте, пассажиры автобуса получили незначительные травмы.