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Собянин поручил разблокировать социальные карты для лиц старше 65 лет

Собянин поручил разблокировать социальные карты для лиц старше 65 летСергей СобянинФото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил разблокировать социальные карты для лиц старше 65 лет. Об этом сообщается на сайте градоначальника в пятницу, 5 марта.

Решение вступит в силу 8 марта.

Кроме того, с этого же дня отменяется обязательный домашний режим для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Собянин отметил, данные шаги стали возможны в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в городе. «Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида», — сказал он.

В то же время он призвал граждан из групп риска воздержаться от поездок и сделать прививку против COVID-19.

В конце января Собянин выпустил указ о снятии запрета на работу ресторанов и других заведений индустрии развлечений после 23:00, оставив в силе правила по рассадке гостей, установленные Роспотребнадзором. Перед этим в Москве разрешили работать музеям, библиотекам и другим учреждениям культуры, а учащиеся колледжей, спортивных школ и учреждений дополнительного образования вернулись к очному обучению.

Россия

По материалам: lenta.ru
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