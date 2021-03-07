Собянин сделал домашний режим в Москве рекомендательным с 8 марта

Вадим Карасев

Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал рекомендательным домашний режим для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на его сайте.

Градоначальник также объявил о разблокировке социальных карт. Решение вступит в силу 8 марта.

При этом Собянин напомнил, что пожилые москвичи и те, у кого есть хронические заболевания, входят в группу риска. «Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок», — сказал он.

25 февраля Собянин допустил смягчение ограничений для москвичей из групп риска. По его словам, в городе снизилась заболеваемость. Он также выразил надежду, что пожилые жители столицы продолжат вакцинацию.

В конце января Собянин выпустил указ о снятии запрета на работу ресторанов и других заведений индустрии развлечений после 23:00, оставив в силе правила по рассадке гостей, установленные Роспотребнадзором. Перед этим в Москве разрешили работать музеям, библиотекам и другим учреждениям культуры, а учащиеся колледжей, спортивных школ и учреждений дополнительного образования вернулись к очному обучению.