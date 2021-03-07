Собянин: ситуация с пандемией в столице улучшается каждую неделю

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" телеканала "Россия 1" рассказал, что ситуация с пандемией коронавируса в столице улучшается каждую неделю и большинство ограничений связанных с COVID-19 уже сняты.

"Каждую неделю у нас снижается уровень заболеваемости. От пикового, когда мы выявляли самое большое количество, до сегодняшнего дня почти в пять раз снизилось количество зафиксированных заболеваний. И в целом по госпитализациям, по другим показателям в два-три раза снизился уровень", - уточнил он.

В городе работают заведения общепита, музеи, театры и кино, пассажиры активно пользуются общественным транспортом. Студенты и ученики старших классов вновь вернулись на очные занятия в школы и ВУЗы. С 8 марта будут разблокированы социальные карты людей старше 65 лет. Обязательный режим самоизоляции для них станет рекомендательным.

Однако мэр столицы призвал москвичей старшего поколения все равно быть осторожными. По его словам, стоит воспользоваться возможностью поездки для скорейшей вакцинации.

Я, пользуясь случаем, обращаюсь к этой категории людей, москвичей: это все равно зона риска. Я бы попросил всех наших москвичей старшего поколения все-таки быть осторожными, во-первых. Во-вторых, возможностью такой поездки воспользоваться для того, чтобы приехать в первую очередь в пункты вакцинации и защитить себя, тем более что такая возможность у нас есть. Это очень важно, чтобы они защитили свою жизнь, здоровье, важно для них самих и для тех, кто их любит.

Получить прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, работающих ежедневно с 08:00 до 20:00 или в частных медцентрах. Также для столичных жителей доступны услуги выездных бригад.