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США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой

США и Китай уступили России в борьбе за контроль над АфрикойФото: Юки Ивамура / РИА Новости

США и Китай уступили России в борьбе за контроль над Африкой. Об этом говорится в статье американского издания Foreign Affairs.

По информации аналитиков, сейчас Китай и Россия наращивают военные силы в Африке, а США начали ее постепенно сокращать. В пример специалисты привели 2014 год, когда Россией было составлено и подписано примерно 19 соглашений со странами этого континента. США же опираются на собственных послов при контакте и взаимодействии с африканскими странами.

«Возросшая активность России и Китая уже превращает Африку в арену острого соперничества с США», — говорится в статье. Авторы добавили, что если все так и продолжится, то американской стороне также придется усиливать свои позиции и влияние на континенте.

США собираются противостоять транснациональным угрозам в Африке благодаря региональной стратегии, заключили аналитики.

В мире

По материалам: lenta.ru
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