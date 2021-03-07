Таро-прогноз на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Вадим Карасев

Провести вторую неделю марта успешно и не столкнуться с непредвиденными трудностями получится, если обратиться к советам старших Арканов. Рекомендации позволят заранее составить план действий и достичь новых высот как в карьере, так и в личной жизни.

Анализ старших Арканов не терпит спешки, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбрать время, чтобы познакомиться с описанием для своего Знака Зодиака. Благодаря своевременным предостережениям каждый сможет обрести внутреннюю уверенность и без труда справиться с возможными трудностями, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены.

Овен





Карта «Суд» призывает Овнов оставить в прошлом сомнительные планы, которые не помогут развитию, и двигаться к новым целям. Аркан говорит о достойной награде тем, кто честно трудится на свое благополучное будущее.

Аркан «Луна» указывает на период, когда сомнения и страхи могут помешать осуществлению планов. От Овнов потребуется осмотрительность и уверенность в себе, чтобы побороть внутреннее смятение и продолжить путь успеху.

«Влюбленные» в раскладе — карта, призывающая к ответственности. В конце второй недели марта Овнам предстоит выбрать дальнейший путь, и от их решений будет зависеть благополучие. Ошибиться нельзя, поэтому спешить нет смысла.

Телец





Карта «Звезда» призывает Тельцов начать неделю с улыбки. Аркан символизирует верно выбранный путь и награду в завершении пути. Счастливая карта говорит об исполнении заветных желаний и обретении счастья.

По карте «Луна» Тельцам важно остерегаться слухов и сплетен. Внимание недоброжелателей может стать причиной проблем, а значит, настала пора принимать самостоятельные решения и защищаться от токсичного общения.

Аркан «Колесница» символизирует прорыв и активность. По этой карте Тельцы смогут прийти к своей цели, если не будут медлить и сомневаться в своих силах. Успех ждет тех, кто не боится преодолевать препятствия на пути к счастью.

Близнецы





По карте «Императрица» Близнецов ожидает рост и развитие. Аркан описывает ситуацию неспешного шествия к триумфу, когда нужно использовать лучшие черты характера и подмечать детали, чтобы не ошибиться в шаге от поставленной цели.

«Правосудие» в раскладе — карта, призывающая к ответственности. Арка говорит об успехах, но лишь в том случае, если действовать честно и не потакать желанию срезать путь к успеху через обман или предательство.

По карте «Отшельник» в конце этой недели марта у Близнецов будет время для того, чтобы восстановить силы, скорректировать планы и отказаться от идей или планов, которые потеряли актуальность и больше не имеют смысла, а лишь отнимают драгоценное время.

Рак





По карте «Маг» Ракам важно быть гибкими, чтобы подстраиваться под изменяющиеся условия. Аркан сулит успех и развитие, если не бояться ответственности и не прятаться за спинами конкурентов.

Аркан «Повешенный» говорит о ситуации тупика, когда нужно принять верное решение, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Ракам важно понять причину такого положения дел, чтобы разрешить проблемы и продолжать путь к счастью.

Карта «Верховная жрица» призывает Раков не торопиться и довериться интуиции. По этой карте нужно занять позицию наблюдения и выжидания, чтобы вовремя открыть дверь, ведущую к благополучной жизни.

Лев





Карта «Императрица» означает непременный успех, однако он не придет сразу. От Львов в начале недели потребуется ответственность и отсутствие спешки, чтобы не ошибиться и не оступиться в шаге от победы.

По карте «Дьявол» Львам нельзя потакать своим прихотям и следовать за сиюминутными желаниями. Своеобразная проверка на прочность поможет воспитать силу воли и обойти стороной неприятности.

«Звезда» в раскладе — карта, призывающая Львов продолжать движение в выбранном направлении. Путь свободен, а значит, нет причин сомневаться в своих силах. Успех уже не за горами — осталось сделать несколько шагов.

Дева





Аркан «Дурак» призывает Дев разобраться с проблемами здесь и сейчас, чтобы освободить себе путь и больше не попадать в похожие ситуации. Работа над ошибками неизбежна и сделать ее нужно качественно.

«Башня» в раскладе — карта, которая указывает Девам на необходимость отказа от устаревших идей и планов. По этому Аркану происходят перемены, которые приведут к лучшей жизни, если перестать цепляться за отжившее прошлое.

Аркан «Луна» призывает Дев разобраться со своими страхами, чтобы они не мешали счастливой жизни. Совет карты — не позволять сомнениям брать верх, ведь они могут стать причиной промахов и неудач.

Весы





Аркан «Отшельник» открывает неделю, и по этой карте у Весов будет возможность найти свой собственный путь к счастью. Совет карты — тщательно взвешивать каждое решение, чтобы не допустить ошибок и не свернуть на путь, ведущий в тупик.

По карте «Мир» Весы смогут разрешить конфликтные и спорные ситуации, расчистить себе путь и обрести уверенность в том, что в скором времени цель будет достигнута и вознаграждение за труды окупит приложенные усилия сполна.

Аркан «Правосудие» призывает Весов к честности. Непредвзятые и ответственные решения приведут к долгожданной победе, а попытка схитрить, напротив, отдалит от успеха и станет причиной трудностей.

Скорпион





Аркан «Маг» призывает Скорпионов начать неделю активно и не бояться экспериментов. Новшества необходимы для развития, и Скорпионы смогут найти свой путь к успеху, если перестанут сомневаться в том, что им все по плечу.

Карта «Суд» говорит о том, что Скорпионы смогут получить достойное вознаграждение за приложенные усилия, вернуть себе доброе имя и разобраться с временными препятствиями на пути к личному счастью.

По карте «Смерть» Скорпионы должны принять тот факт, что пора переходить к новому жизненному этапу, оставив позади все то, что утратило актуальность. Проблем не возникнет, если не сопротивляться неизбежным переменам.

Стрелец





По карте «Влюбленные» в начале недели Стрелам предстоит принять ответственное и серьезное решение. Не исключено, что придется пожертвовать чем-то, чтобы в обозримом будущем получить вознаграждение за свои труды.

Аркан «Правосудие» говорит о том, что Стрельцам предстоит пожинать плоды прошлого. По этой карте важно выбирать сторону света, отказываясь от интриг и обмана, которые будут раскрыты и потребуют работы над ошибками.

По карте «Дурак» Стрельцам важно брать ответственность за слова и поступки на себя, быть осторожнее в высказываниях, чтобы ненароком не обидеть близких людей и не создать конфликта буквально на пустом месте.

Козерог





Карта «Смерть» призывает Козерогов начать неделю с отказа от всего, что устарело. Аркан описывает ситуацию перехода, когда настала пора закрыть одну дверь и открыть другую, чтобы не останавливаться в развитии.

По карте «Повешенный» Козероги получают предупреждение. Оно заключается в том, что какое-то из дел будет невозможно выполнить, а значит, придется найти для себя новое занятие, чтобы не терять зря времени и не топтаться на месте.

В конце недели по карте «Правосудие» Козероги должны следовать путем добродетели, не пытаясь обманывать и хитрить. Аркан указывает на награду для тех, кто не предвзят в суждениях и честен перед собой и окружением.

Водолей





Карта «Дурак» открывает неделю, и по ней Водолеям не нужно спешить. Аркан призывает к осторожности, которая поможет обойти препятствия на пути к счастливой жизни и убережет от столкновения с токсичными личностями.

Аркан «Смерть», несмотря на свою сомнительную репутацию, на самом деле обладает положительным значением. Карта призывает Водолеев не противиться неизбежным переменам, которые закрывают двери прошлого открывая новые перспективные пути развития.

По карте «Дьявол» Водолеи смогут достичь успеха лишь в том случае, если не будут следовать желанию оставить все как есть и отдохнуть вместо продуктивной работы. Потакание прихотям приведет к проблемам.

Рыбы





Аркан «Императрица» открывает вторую неделю марта и сулит Рыбам приятные перемены. По этой карте успех придет, но не прямо сейчас, и для того, чтобы счастье не прошло мимо, нужно отказаться от спешки и обязательно прислушаться к интуиции.

По карте «Башня» Рыбы почувствуют внутреннее напряжение, которое необходимо устранить. Карта описывает ситуацию, когда нужно попрощаться с замками из песка, реально смотреть на жизнь и работать над собой, чтобы достичь процветания.

Карта «Колесница» сулит Рыбам быстрый старт и несомненный успех. Аркан призывает не медлить, ведь у Рыб есть и знания, и необходимые навыки для достижения поставленных задач.