Трамп запретил использовать свое имя для сбора средств
Бывший президент США Дональд Трамп запретил трем крупнейшим организациям Республиканской партии по сбору средств использовать свое имя. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на советника Трампа.
Адвокаты экс-президента отправили соответствующие письма Национальному комитету Республиканской партии (RNC), Национальному комитету Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC) и Национальному комитету Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC). В них Трамп запретил использовать его имя и образ для сбора денег.
По информации издания, Трамп был «в ярости» из-за того, что организации, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за импичмент, используют его имя без разрешения. Отмечается, что он всегда внимательно относился к тому, как его имя используется для сбора средств и поддержки членов партии.