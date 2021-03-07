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Трамп запретил использовать свое имя для сбора средств

Трамп запретил использовать свое имя для сбора средствДональд ТрампФото: OCTAVIO JONES / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп запретил трем крупнейшим организациям Республиканской партии по сбору средств использовать свое имя. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на советника Трампа.

Адвокаты экс-президента отправили соответствующие письма Национальному комитету Республиканской партии (RNC), Национальному комитету Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC) и Национальному комитету Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC). В них Трамп запретил использовать его имя и образ для сбора денег.

По информации издания, Трамп был «в ярости» из-за того, что организации, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за импичмент, используют его имя без разрешения. Отмечается, что он всегда внимательно относился к тому, как его имя используется для сбора средств и поддержки членов партии.

В мире

По материалам: lenta.ru
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