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Три человека погибли при пожаре в российском многоэтажном доме

Три человека погибли при пожаре в российском многоэтажном домеФото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

По меньшей мере три человека погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Уфе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 02:04 по местному времени. Приехав на место, они обнаружили горение на четвертом этаже девятиэтажного дома. В результате погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадали четыре человека, все они в разной степени отравились продуктами горения.

Кроме того, были эвакуированы 150 человек, из них 46 — дети. На данный момент они находятся в пункте временного размещения. Причины пожара устанавливаются.

В феврале школьник из Томска решил проверить противогаз «в боевых условиях» и поджег бумагу, из-за чего в доме начался пожар. Никто не пострадал благодаря соседке, которая вовремя заметила дым из квартиры на первом этаже. Женщина вызвала пожарных, которые спасли мальчика, а также эвакуировали еще двух детей со второго этажа.

Россия

По материалам: lenta.ru
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