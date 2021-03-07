Тщеславие, алкоголь, невостребованность в театре. Что погубило звезду «Вечного зова» Владлена Бирюкова

Лидия Мартынова

За яркий образ Якова Алейникова актер получил Госпремию СССР, а в 2002-м — стал народным артистом РФ. Однако в нулевых Владлену Бирюкову перестали давать роли не только в кино, но и в родном театре, а любимые женщины в нем разочаровались.

7 марта Владлену Бирюкову могло бы исполниться 79, но еще в 2005-м его не стало. В последний раз актер появился на экране за год до смерти, в короткометражной картине «Гордый варяг». Герой артиста, старый шкипер, был списан на берег вместе с судном, однако каждое утро надевал китель и шел драить палубу и чинить двигатель, ведь попросту не мог жить без дела и безропотно принять свою судьбу.

Эта роль словно отражала реальность стареющего Бирюкова. В последние годы жизни Владлен Егорович оказался не нужен ни кинематографистам, ни театру «Красный факел», которому посвятил 30 лет. Почему же актер, обожаемый зрителями за «Вечный зов» и «Молодую жену», остался не у дел?

Человек с великим будущим

Детство и начало карьеры

Владлен провел детство в селе Никоново Новосибирской области. Мама воспитывала мальчика в одиночку: отец погиб на фронте, когда ребенок был совсем маленьким. Женщина внушила сыну, что для достижения успеха нужно старательно заниматься и много читать, и из Бирюкова получился примерный ученик.

Окончив школу, юноша устроился работать на завод радиодеталей, где впервые заинтересовался актерством благодаря местному самодеятельному театру. Правда, главной причиной вступления в драмкружок стала все же не тяга к высокому искусству, а бесплатный проход на танцы, который молодежный комитет гарантировал каждому артисту-любителю.

Однако вскоре Бирюков всерьез увлекся актерством и даже поехал в Новосибирск — поступать в театральное училище. Талантливого парня легко приняли в ряды студентов. Получив диплом, Владлен дебютировал на сцене ТЮЗа в спектакле «На дне». В роли Васи Пепла он был настолько хорош, что польский журналист написал в своей статье: «У этого человека великое будущее».

Репортер как в воду глядел: через несколько лет Бирюков превратился в ведущего актера театра «Красный факел» и прославился на всю страну киноролями Алексея Терехова в «Молодой жене» и Якова Алейникова в «Вечном зове». Разумеется, Владлену гораздо больше нравилась режиссерская версия сериала, ставшая доступной после развала СССР.

«К новой версии я отношусь доброжелательно, потому что в старой очень много из моей линии вырезали при монтаже», — пояснял артист на съемках телефильма «Новосибирск на рубеже веков».

От громкой славы до забвения

В 80-х актер появился в фильмах «Тайное голосование», «Приказ: огонь не открывать», «Хлеб — имя существительное», а вот в последующие два десятилетия — почти не снимался. Одной из причин такого положения стал отказ звезды «Вечного зова» переезжать в Москву: бросить родной театр он не мог. Кроме того, Владлен часто спорил с режиссерами по поводу характеров персонажей, что устраивало далеко не всех постановщиков.

Что же касается театра, то после бенефиса в 2002-м на сцене «Красного факела» Бирюкова почти не было видно: крупные роли стареющему артисту перестали предлагать. Поговаривали, что, поддавшись депрессии, он все чаще выпивал лишнего. Потом к зависимости прибавились и другие болезни, а к списку поводов для переживаний — любовные драмы.

Любимец женщин, которого забыли

Брак с Людмилой Колесниковой

Звездные роли принесли Бирюкову всесоюзную популярность, а вместе с ней к нему пришла и любовь тысяч зрительниц. Устоять перед соблазном закрутить очередной короткий роман актер не мог, так что за ним прочно закрепилась репутация бабника. При этом артист дважды женился и искренне пытался стать примерным семьянином. Но получилось ли?

Будучи студентом, Владлен часто ездил вместе с однокурсниками в пионерский лагерь: выступать перед ребятами. Там-то он и встретил привлекательную вожатую Людмилу Колесникову, ставшую впоследствии телеоператором. Между молодыми людьми сразу пробежала искра, и после пары месяцев отношений Бирюков уже просил у отца пассии благословения на брак. Папа невесты оказался против легкомысленного зятя, и в итоге влюбленные пошли в загс вопреки запрету близких.

Первое время супруги жили у родителей, что, разумеется, было чревато скандалами и постоянным напряжением в доме. Позднее пара приобрела однокомнатную квартиру, а затем руководство театра выбило Бирюкову просторную «трешку». Впрочем, улучшение жилищных условий не гарантировало идеальных отношений. В данном случае все держалось исключительно на терпении Людмилы: она понимала, что вышла замуж за артиста, вокруг которого всегда будут виться женщины. Наглые любовницы иногда даже звонили Колесниковой, предупреждая: сегодня избранник не придет ночевать...

Роковым для отношений супругов стал роман Бирюкова с коллегой по театру Надеждой Александровой. «Когда у нее родилась девочка, мы как раз расставались. Я ему сказала: «Ты — бракодел, у братьев твоих все мальчики, у тебя — девочки». Он взбеленился: «Отец не я!» Знаю, Александрова сильно страдала, что он дочку не признавал и даже видеть не хотел. Для Владлена Надежда была очередной пассией», — комментировала ситуацию Людмила.

Главной же причиной расставания с мужем Колесникова считала не регулярные измены, а его любовь к выпивке и рукоприкладство. «Посадил себя на Олимп после выхода «Вечного зова», — сетовала Людмила. — Владлена многие режиссеры тогда приглашали. Например, Алексей Герман — на главную роль в фильме «Мой друг Иван Лапшин». Владлен отказался: «Я продам вам Андрея Болтнева». Тот ее и сыграл. А у Владлена начались проблемы: получил маленькую роль генерала в «Парашютистах» — и все. Вот и стал выпивать. Когда первый раз поднял на меня руку, простила. Второй — нет. В 1977 году подала на развод. Хоть мы и развелись, еще девять лет жили вместе, даже спали на одной кровати. Меня все считали его женой. Друзья и знакомые решили: дочка растет, надо отделяться, развелись, чтобы ей квартиру сделать».

Как ни странно, после всего плохого, что было между ними, экс-супругам удалось сохранить нормальные отношения. Владлен часто приходил к бывшей избраннице в гости, жаловался на жизнь, просил совета. А дочь Надя всегда уважала и любила папу.

Татьяна Фирсова

Трехкомнатную квартиру Бирюков оставил жене и наследнице, сам же съехал из семейного гнездышка с двумя кухонными ящиками и старым паласом. Через год после развода актер встретил Татьяну Фирсову. Женщина почти на 30 лет моложе стала второй супругой артиста, вот только тоже не познала с ним счастья. Так, однажды Татьяна вернулась домой пораньше и едва не поймала возлюбленного на измене с поличным. Владлену пришлось вымаливать у Фирсовой прощение, так как эта избранница не собиралась терпеть предательство.

«Чести этот брак не делал, — откровенничала женщина. — Скрывала эти отношения, потому что Владлен выпивал. За год до смерти мы все-таки расписались. Он предчувствовал кончину: «Мне конец, давай пойдем в загс». Отправились, а там сказали: «Ждите». Владлен: «Вы что?! Кому говорите? Я заслуженный артист РСФСР — Владлен Бирюков!» Хорошо, что заведующая знала меня: «Придите ко мне, Татьяна, завтра, потихоньку все сделаем».

Болезни и смерть

Владлен Бирюков действительно был очень плох в последние годы жизни: алкоголизм разрушал его здоровье годами, а невостребованность в театре — окончательно лишила способности бороться за жизнь. В 2000-м у артиста диагностировали онкологическое заболевание, сражаться с которым он не имел желания. «Он избегал обследований. Когда обнаружили рак, было поздно: четвертая стадия. Владлен рассказывал, что получил травму в молодости: упал во время спектакля на грудь как раз тем местом, где позже образовалась опухоль», — поясняла Татьяна.

2 сентября 2005-го 63-летний актер умер. На его похоронах в последний раз встретились друг с другом две жены. Правда, по словам Татьяны, больше первую семью артиста интересовало имущество. «Внук, когда дед лежал в больнице, ни разу не позвонил и на похороны не приехал, — негодовала Фирсова. — А Люсю и дочь Надю волновали вопросы наследства. На поминках дочь заявила: «Мне нужны все его награды, медали. Мне здесь делать больше нечего. Тут есть кому ухаживать за его могилой».