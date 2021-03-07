У Зеленского заявили, что ждут от США введения новых санкций против России

Влада Некрасова

Украина хочет, чтобы США рассмотрели возможность введения против России нового пакета санкций против Российской Федерации, которые должны быть в силе до тех пор, пока не будет восстановлен контроль Украиной над Донбассом и Крымом.

Об этом во время дискуссии с американскими и европейскими политиками заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, передает пресс-служба ОП.

«Наше государство было бы благодарно, если бы Соединенные Штаты рассмотрели возможность внедрения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны в Украине», — приводят слова Свириденко в ОП.

Также она отметила, что Украина ценит позицию США относительно российского газопровода «Северный поток-2».

«Этот проект остается важной угрозой национальной безопасности Украины. И когда мы обсуждаем ожидания от новой администрации США, остановка этого трубопровода является для нас абсолютно критической. Проект может серьезно повредить украинской экономике и поставить под угрозу энергетическую безопасность в Европе. Мы высоко ценим решительную оппозицию США по этому российскому геополитическому энергетическому проекту», — сказала Свириденко.

Кроме того, она озвучила позицию ОП по еще одному вопросу: Украина ждет от Соединенных Штатов Америки о членстве нашей страны в НАТО. Усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.

«Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде», — отметила замглавы ОП.

Напомним, ранее первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что единственным путем сохранения независимости украинского государства является членство Украины в НАТО, и только оно защитит возможность строить независимую Украину. При этом политик констатировал, что среди «отдельных политиков в Верховной Раде остаются противоположные взгляды, поскольку они мыслят, как в СССР, где НАТО был главным врагом».

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