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У Зеленского заявили, что ждут от США введения новых санкций против России

У Зеленского заявили, что ждут от США введения новых санкций против России

Украина хочет, чтобы США рассмотрели возможность введения против России нового пакета санкций против Российской Федерации, которые должны быть в силе до тех пор, пока не будет восстановлен контроль Украиной над Донбассом и Крымом.

Об этом во время дискуссии с американскими и европейскими политиками заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, передает пресс-служба ОП.

«Наше государство было бы благодарно, если бы Соединенные Штаты рассмотрели возможность внедрения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны в Украине», — приводят слова Свириденко в ОП.

Также она отметила, что Украина ценит позицию США относительно российского газопровода «Северный поток-2».

«Этот проект остается важной угрозой национальной безопасности Украины. И когда мы обсуждаем ожидания от новой администрации США, остановка этого трубопровода является для нас абсолютно критической. Проект может серьезно повредить украинской экономике и поставить под угрозу энергетическую безопасность в Европе. Мы высоко ценим решительную оппозицию США по этому российскому геополитическому энергетическому проекту», — сказала Свириденко.

Кроме того, она озвучила позицию ОП по еще одному вопросу: Украина ждет от Соединенных Штатов Америки о членстве нашей страны в НАТО. Усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.

«Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде», — отметила замглавы ОП.

Напомним, ранее первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что единственным путем сохранения независимости украинского государства является членство Украины в НАТО, и только оно защитит возможность строить независимую Украину. При этом политик констатировал, что среди «отдельных политиков в Верховной Раде остаются противоположные взгляды, поскольку они мыслят, как в СССР, где НАТО был главным врагом».

Фото Pixabay

Украина

По материалам: fakty.ua
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