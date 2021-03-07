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Участник российского «Голоса» представит Эстонию на «Евровидении»

Участник российского «Голоса» представит Эстонию на «Евровидении»Уку СувистеФото: Ave Maria Mõistlik / Wikipedia

Певец Уку Сувисте, участвовавший в российском шоу «Голос», представит Эстонию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Об этом сообщает эстонский портал ERR.

Сувисте выиграл национальный отборочный конкурс Eesti Laul с песней The Lucky One по итогам народного голосования. Всего за возможность представить страну на «Евровидении» соревновались 12 исполнителей.

Как отмечает РИА Новости, в прошлом году певец также стал победителем отборочного конкурса. Тогда он представил песню What Love Is, подготовленную в сотрудничестве с Филиппом Киркоровым и его командой. Однако в прошлом году «Евровидение» было отменено из-за коронавируса.

Уку Сувисте был участником седьмого сезона российского «Голоса» в 2018 году, где дошел до полуфинала. До этого принимал участие и в других песенных конкурсах, в том числе и таких как «Новая волна» в 2010 году.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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