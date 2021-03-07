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Уязвимость в Microsoft создала угрозу мирового кризиса

Уязвимость в Microsoft создала угрозу мирового кризиса

Около 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении корпорации Exchange Server. Хакеры хотят "заразить" как можно больше компьютеров, прежде чем компания обезопасит своих клиентов, сообщило агентство Bloomberg.

По словам представителя властей США, на всех уровнях американского правительства принимаются меры, чтобы "оценить и устранить последствия" действий злоумышленников. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что речь идет о серьезной проблеме, продолжающей представлять угрозу.

О хакерской атаке на серверы почтовых ящиков Exchange Server стало известно 2 марта. По данным Microsoft, к этому причастна китайская группировка под названием Hafnium. Взломщики пытались получить доступ к информации от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, неправительственных учреждений, аналитических центров и некоторых других организаций.
Киберпреступники использовали неизвестный ранее метод, с помощью которого украли пароли или нашли уязвимости в работе программного обеспечения, созданного для корпоративного общения.

Ранее NEWSTES писал, что Microsoft показала платформу смешанной реальности Mesh.

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По материалам: uposters.ru
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