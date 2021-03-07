В Австрии остановили вакцинацию партией AstraZeneca после гибели женщины
Сегодня, 16:30 Лидия Мартынова
Австрийское правительство из-за мер предосторожности пошло на приостановку применения партии вакцины AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой, сообщается в заявлении австрийского Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).
Из пресс-релиза следует, что 49-летняя женщина, сделавшая прививку от коронавируса, умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой женщины в возрасте 35 лет, согласившейся на прививку, развилась тромбоэмболия легочной артерии, сейчас она поправляется.
Обе женщины вакцинировались одной и той же партией препарата в клинике в Цветле (федеральная земля Нижняя Австрия).сообщало, что власти Польши встревожены ростом числа пациентов с тяжелым COVID.
По материалам: ria.ru