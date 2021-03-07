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В Австрии остановили вакцинацию партией AstraZeneca после гибели женщины

В Австрии остановили вакцинацию партией AstraZeneca после гибели женщины
Австрийское правительство из-за мер предосторожности пошло на приостановку применения партии вакцины AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой, сообщается в заявлении австрийского Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

Из пресс-релиза следует, что 49-летняя женщина, сделавшая прививку от коронавируса, умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой женщины в возрасте 35 лет, согласившейся на прививку, развилась тромбоэмболия легочной артерии, сейчас она поправляется.

Обе женщины вакцинировались одной и той же партией препарата в клинике в Цветле (федеральная земля Нижняя Австрия).

сообщало, что власти Польши встревожены ростом числа пациентов с тяжелым COVID.
В мире

По материалам: ria.ru
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