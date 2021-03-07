В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской

Алексей Вольцев

Акция против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя) вновь состоялась в Барселоне, радикалы забросали полицию камнями, бутылками и краской, сообщают каталонские правоохранительные органы.

Радикальное движение "Комитеты защиты республики", добивающееся независимости Каталонии, объявило о проведении в субботу вечером акций протеста в Барселоне, Таррагоне, Сабаделе, Жироне. Акция в каталонской столице началась на площади Тетуан. Помимо освобождения самого Аселя, протестующие требовали выпустить из заключения всех, кто был арестован в ходе предыдущих акций. Собравшиеся исполнили рэп, выступили с речами и выслушали текст письма Аселя, написанный несколько дней назад в тюрьме, в котором он призывает продолжать протесты. Митингующие с лозунгами направились по улицам города.

В какой-то момент небольшие группы радикалов начала забрасывать полицейских, стоявших в оцеплении, разными предметами.





"В Барселоне группы радикалов бросают бутылки, краску и камни в полицейский кордон на пересечении улиц Рожер де Флор и Гран Виа. Мы призываем в мегафоны прекратить это поведение", - сообщили правоохранительные органы Каталонии в Twitter.

По данным elperiodico.com, силовикам удалось изолировать радикалов, которые помимо бросания различных предметов также занимались воровством у других участников акции.

По данным TVE, более серьезных инцидентов в ходе протестов не происходило. Как сообщает elperiodico.com, в настоящее время все митингующие разошлись.