В Японии выявили второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer

Алексей Вольцев

Министерство здравоохранения Японии объявило, что в стране зафиксирован второй случай анафилаксии после вакцинации препаратом американской компании Pfizer.

По данным ведомства, случай анафилаксии был зафиксирован у женщины в возрасте от 20 до 30 лет. В течение 25 минут после введения препарата у нее проявились такие аллергические симптомы, как кашель, температура, снижение давления, сложности с дыханием и зуд.

В сообщении ведомства подчеркивается, что у женщины "не значатся сопутствующие заболевания", которые могли повлиять на развитие аллергической реакции после введения препарата.

"Отмечается связь (между вакцинацией и реакцией)", - говорится в документе министерства здравоохранения Японии.

Женщине дали необходимые лекарства, после чего симптомы аллергической реакции сошли на нет.

Первый случай анафилаксии был заявлен 5 марта. Тогда аллергическая реакция проявилась у женщины в возрасте от 30 до 40 лет с астмой.

В настоящее время единственной одобренной в Японии вакциной является препарат Pfizer - одобрение он получил 14 февраля. Первый этап вакцинации в Японии стартовал 17 февраля. Он охватывает 40 тысяч медицинских работников. Она проходит в 100 медицинских учреждениях по всей стране. По состоянию на 7 марта, первую дозу вакцины получили около 46 тысяч человек.

Следующий этап вакцинации охватит 4,7 миллиона медицинских работников. Затем с апреля начнется вакцинация 36 миллионов пожилых людей старше 65 лет. Как ожидается, массовая вакцинация будет проходить при активном участии местных администраций.