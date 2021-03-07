В Японии зафиксирован второй случай анафилактической реакции на вакцину Pfizer

Вадим Карасев

Фото: Luc Nobout / Global Look Press

В Японии зафиксирован второй случай анафилактической реакции местной жительницы на вакцину от коронавируса компании Pfizer. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения страны.

После прививки у женщины в возрасте от 20 до 30 лет через 25 минут повысилась температура, упало давление и начался кашель, к этим симптомам прибавились сложности с дыханием и зуд. Принятое лекарство устранило эти последствия.

У пациентки не имеется сопутствующих заболеваний, поэтому в министерстве связали возникновение аллергии с инъекцией вакцины.

5 марта у другой женщины, старше возрастом и страдающей астмой, также проявилась анафилаксия после прививки вакциной Pfizer.

2 марта в Японии скончалась пожилая пациента. Ей была сделана инъекция, после чего она умерла от субарахноидального кровоизлияния. Минздрав проводит проверку.

Японии 14 февраля зарегистрировала вакцину компании Pfizer, после чего в стране начался первый этап вакцинации, охвативший 45 тысяч человек. Под нее попали медработник. В апреле начнут прививаться граждане старше 65 лет.