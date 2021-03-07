Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Киеве ночью нашли убитой женщину со следами насильственной смерти, при ней было полицейское удостоверение

В Киеве ночью нашли убитой женщину со следами насильственной смерти, при ней было полицейское удостоверение

В Киеве ночью нашли убитой женщину со следами насильственной смерти, при ней было полицейское удостоверение

В Киеве в ночь на 7 марта обнаружили тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти. Как сообщает Полиция Киева, страшную находку полицейские сделали по улице Бажана (Дарницкий район столицы). Наряд полиций, который прибыл по адресу, обнаружил тело женщины.

Следственное управление столичного главка открыло уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работают следователи, кинологи и другие профильные службы.

Как сообщает =AZXZYuymhmOTp3iUhEDGlQpqNFEZbWSXtfrWfGW9qF77Y5Sdi3MV0n7CAQgq7WS71LKhg8v1itq0AYqS-8g6PmzlFXMi0TVBipGUqaezaEC7OZL1UJsjXIgNciNNI6-ZM3CjxCzLjuRFblrbA_vRA2AOSYaGBpdJlz7rYHmlOqyPKg&__tn__=%2CO%2CP-R]Информатор Киев, при женщине обнаружили удостоверение полицейского. Принадлежит ли оно ей, пока не известно. Полиция на месте происшествия ничего не комментирует.

Напомним, в середине февраля в парке Партизанской славы обнаружили тело девушки без признаков жизни, а в начале марта правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве девушки, тело которой осенью 2020 года обнаружили в Голосеевском парке. Как оказалось, 44-летний мужчина заманил молодую женщину в парк, где выстрелил ей в голову. Однако при досудебном расследовании выяснилось, что подозреваемый также отравил сестру застреленной девушки. Оба убийства мужчина совершил, чтобы завладеть квартирой убитых.

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Bloomberg: причиной кибератак на бизнес стала уязвимости ПО Microsoft
Bloomberg: причиной кибератак на бизнес стала уязвимости ПО Microsoft
В Киеве ночью нашли убитой женщину со следами насильственной смерти, при ней было полицейское удостоверение
В Киеве ночью нашли убитой женщину со следами насильственной смерти,
Выгнанный посетитель клуба вернулся с зажигательной смесью и вызвал пожар
Выгнанный посетитель клуба вернулся с зажигательной смесью и вызвал
Три человека погибли при пожаре в российском многоэтажном доме
Три человека погибли при пожаре в российском многоэтажном доме
Исчезнувшая россиянка нашлась и сразу умерла
Исчезнувшая россиянка нашлась и сразу умерла
Дима Билан сделал шокирующее признание: «Обнаружили ВИЧ»
Дима Билан сделал шокирующее признание: «Обнаружили ВИЧ»
Сергей Сафронов раскрыл свой страшный диагноз: «Лимфома»
Сергей Сафронов раскрыл свой страшный диагноз: «Лимфома»
В ожидании откровений Меган и Гарри: скандальные интервью членов королевской семьи
В ожидании откровений Меган и Гарри: скандальные интервью членов
Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банковские карты
Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банковские
Эксперт рассказал о «запретных» темах для поиска в сети
Эксперт рассказал о «запретных» темах для поиска в сети
Россиян предупредили о воровстве личных данных с помощью Wi-Fi-ловушек
Россиян предупредили о воровстве личных данных с помощью Wi-Fi-ловушек
В Японии выявили второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer
В Японии выявили второй случай анафилаксии после вакцины Pfizer

Топ на сегодня

Друзья, поздравившие перенесшего инсульт Бориса Моисеева, показали его фото с дня рождения
Друзья, поздравившие перенесшего инсульт Бориса Моисеева, показали
В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один человек
В Кисловодске рухнула стена в ремонтируемом санатории, погиб один
На российском нефтезаводе произошел пожар
На российском нефтезаводе произошел пожар
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке
Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину «Спутник V»
Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину «Спутник V»

Еще по теме

Тело 9-летней девочки обнаружили в Кузбассе
На юго-западе столицы юноша задушил десятилетнего брата
Следователи проводят проверку по факту смерти подростка в тундре на Чукотке
Женщину задержали за убийство подруги на севере Москвы