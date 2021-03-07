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В Киеве приостановили движение поездов метро из-за возможного падения ребенка на рельсы


Вечером в воскресенье, 7 марта, в сети появилась информация о том, что на «красной» линии киевского метрополитена остановили движение поездов. Якобы на станции «Вокзальная» на рельсы упал ребенок. Об этом сообщает «Типичный Киев» в Facebook.

«На „красной“ ветке, от „Академгородка“ до „Вокзальной“, стоят поезда. Станции „Вокзальная“ и „Театральная“ не работают», — сказано в сообщении.

Официальной информации о произошедшем пока что не поступало. Поэтому остается только надеяться на то, что в предпраздничный день обошлось без трагедии.

Тем не менее, ситуация вызвала озабоченность у участников группы, которым надоели безответственные родители, выпускающие из поля зрения детей.

В Киеве приостановили движение поездов метро из-за возможного падения ребенка на рельсы

Напомним, в начале этого года в московском метро 10-летний ребенок упал на рельсы на станции «Бабушкинская», но не растерялся и быстро забрался в нишу контактного рельса. Машинист поезда успел затормозить, отключил рельсы и вместе с сотрудником полиции достал ребенка.

А в сентябре прошлого года в киевском метро погиб «зацепер», который залез на крышу поезда. Когда тот поехал, парень упал и скончался от травм.

Украина

По материалам: fakty.ua
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