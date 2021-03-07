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В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: названа причина

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: названа причина

Главный флаг Украины, который установлен в Киеве возле памятника Родины-матери, приспустили из-за сильных порывов ветра. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает Официальный портал Киева.

«Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

«До завтрашнего вечера метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч. есть вероятность того, что полотнище на флагштоке поднимут уже после 18:00 8 марта», — добавили в КГГА.

Как известно, высота флагштока — около 90 метров, вес 32 тонны, размеры полотнища — 16 на 24 метра.

Напомним, синоптики предупреждали, что 7 марта в Украине ожидается ухудшение погоды. Из-за сильного ветра в Украине объявили штормовое предупреждение.

В целом, в марте в Украине будет переменная погода. Потепление будет чередоваться с «минусами». Среднемесячная температура ожидается от 0 до +6 градусов. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

Украина

По материалам: fakty.ua
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