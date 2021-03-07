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В Корее волна оскорблений Чонгука: «Он не уважает старших, бесстыдник!»

В Корее волна оскорблений Чонгука: «Он не уважает старших, бесстыдник!»

Наши любимые «Quora-вцы» вновь посвятили нас в проблемы корейских АРМИ и рассказали о мнениях, которые бытуют на местных фанатских порталах группы BTS. Как оказалось, жители Кореи частенько обсуждают Чонгука (Jungkook), говоря о нем в негативном свете. Поклонники уверены, что Золотой Макнэ не уважает старших, а это на территории азиатской страны является неприемлемым.


«Почему он так небрежно разговаривает со своими коллегами? Все парни BTS старше него и он обязан уважать их мнение. Что за общение, как будто он говорит с друзьями в школе??» — негодуют АРМИ от количества язвительных шуток ГК в адрес его приятелей.

Однако, не стоит так переживать, мы можем объяснить, почему красавчик ведет себя так свободно со своими приятелями. Он попал в группу много лет назад и, несмотря на то, что они воспитывали его, направляли, помогали изучать музыку и делали все, чтобы самый молодой участник группы быстрее адаптировался в коллективе, Гук всегда будет считать ребят «Бантан» именно друзьями, а не коллегами. Именно поэтому он бывает так дерзок с BTS.

А как вы ведете себя со своими фрэндами? Кажется, у каждого из нас есть парочка веселых историй за плечами!

[media=https://www.instagram.com/p/CGulgYNp74C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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