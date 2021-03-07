В Ленинградскую область прибыла первая партия белорусского бензина

Влада Некрасова

В Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга поступили первые 3,5 тысячи тонн бензина из Белоруссии, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Топливо пришло с двухдневным опережением графика с Мозырского завода. До конца дня ожидается еще одна партия бензина.

"Порт в Усть-Луге определен межправительственным соглашением России и Беларуси как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов", — напомнили в пресс-службе.

Судовую партию белорусского бензина будет накапливать терминал "Портэнерго".

Александра Дрозденко.