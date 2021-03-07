В МЧС объяснили ситуацию с избиением блогерши пожарным в Приморье

Влада Некрасова

Служебная проверка проводится по факту видеоролика об избиении пожарным блогера в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Накануне в местных соцсетях широко распространился ролик, где известная дальневосточная блогерша (число подписчиков в Instagram превышает 500 тысяч человек) Олеся Рожкова рассказала о драке в кафе "Нобилис" в приморском городе Спасск-Дальний. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, где стирает кровь с лица, утверждая, что пожарный "потушил ее с пяти ударов". По информации местных СМИ, конфликт разгорелся между двумя компаниями, и первыми в драку кинулись девушки.

"По факту ролика об избиении блогера пожарным проводится служебная проверка. Изъяты объяснения у сотрудника МЧС России. В ходе проверки установлено, что сотрудник МЧС России в свободное от службы время находился в кафе в компании друзей, когда началась драка между девушками у барной стойки", - сообщил собеседник агентства, добавив со ссылкой на слова очевидцев, что "пожарный в драке между девушками не участвовал".

В кафе "Нобилис" РИА Новости подтвердили факт инцидента, отказавшись рассказать подробности. "Да, (драка) была, всю информацию даем только полиции", - сообщил сотрудник кафе.

В правоохранительных органах агентству подтвердили, что две девушки обратились в полицию.

"Поступили сообщения о нанесении телесных повреждений, проводится проверка", - сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.