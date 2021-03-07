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В минобороны Германии предупредили о новой военной угрозе из России

В минобороны Германии предупредили о новой военной угрозе из РоссииФото: Николай Филяков / РИА Новости

В министерстве обороны Германии предупредили о растущей угрозе из-за новых военных возможностей России и Китая, сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.

Согласно материалу, страна обладает ядерными боеголовками в количестве 6375 единиц и преследует цель «дестабилизировать и ослабить» НАТО.

В минобороны ФРГ считают, что 840 тысяч российских солдат хорошо обучены, и их могут быстро перемещать с локации на локацию. «Обычные вооруженные силы России способны за короткое время на определенной территории добиться превосходства», — говорится в сообщении. К слабостям эксперты отнесли ограниченные возможности на море в мировых масштабах и нехватку ударных беспилотников.

Как утверждает издание, для России вооруженные силы — это инструмент политической власти.

Тем не менее один из выводов министерства гласит: «Китай все больше опережает Россию с точки зрения глобального влияния, в том числе в отношении продажи оружия и военного сотрудничества».

В ноябре глава минобороны Германии, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией о разоружении с позиции силы. Глава министерства Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем». До этого она также обвинила Россию в агрессии и пренебрежении правом других стран.

В мире

По материалам: lenta.ru
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