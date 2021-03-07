В Москве подорожает эвакуация неправильно припаркованных машин

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

С 5 апреля эвакуация неправильно припаркованных машин в Москве станет дороже на 855 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Перемещение на спецстоянку автомобиля категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил обойдется владельцу в 6450 рублей. Согласно сайту «Московского паркинга», сейчас тариф составляет 5595 рублей.

С учетом скидки в 25 процентов текущий тариф составляет 4196 рублей — он вырастет до 4837 рублей, уточнили в департаменте.

Там объяснили, что тарифы вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, включающей реальные затраты города на эвакуацию: стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, ремонт и обслуживание эвакуаторов.

В январе сообщалось, что МВД России запустит онлайн-базу нарушителей правил дорожного движения. Благодаря ей, компании, в том числе агрегаторы такси и службы каршеринга, смогут проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение водительских прав. При этом в базу будут внесены данные обо всех нарушителях — как о россиянах, так и об иностранцах. Конкретные сроки ее запуска в ведомстве не уточнили.