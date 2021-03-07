В МВД Украины заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса

Влада Некрасова

Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" заявил о готовности к реализации мероприятий по "возвращению" территорий Донбасса в состав страны.

"Все готово. <…> мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно", — сказал он.