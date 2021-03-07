Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В МВД Украины заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса

В МВД Украины заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса

В МВД Украины заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса
Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко в разговоре с телеканалом "Обозреватель" заявил о готовности к реализации мероприятий по "возвращению" территорий Донбасса в состав страны.

"Все готово. <…> мы готовы вернуть эти территории, мы готовы обеспечить там проведение любых мероприятий, но при одном условии: сначала россияне выводят свои войска, свой контингент, мы заходим, контролируем государственную границу, а потом проводим там все, что угодно", — сказал он.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Российские врачи приняли роды у девушки без почек
Российские врачи приняли роды у девушки без почек
Россиянам рассказали о правильном употреблении блинов на Масленицу
Россиянам рассказали о правильном употреблении блинов на Масленицу
Названы сроки начала массовой вакцинации «ЭпиВакКороной»
Названы сроки начала массовой вакцинации «ЭпиВакКороной»
Александр Липовой: «С сыном не вижусь, жена не дает»
Александр Липовой: «С сыном не вижусь, жена не дает»
Егор Кончаловский о младшем брате: «Пока все, что Петя у меня спрашивает, касается авто премиум-класса»
Егор Кончаловский о младшем брате: «Пока все, что Петя у меня
В МВД Украины заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса
В МВД Украины заявили о готовности приступить к "деоккупации" Донбасса
Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР
Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»
Во Франции снова заинтересовались российской вакциной «Спутник V»
Появились подробности крушения вертолета с российскими военными в ЦАР
Появились подробности крушения вертолета с российскими военными в ЦАР
Чонгук и Чимин повторили сцену из Титаника
Чонгук и Чимин повторили сцену из Титаника
Оккупанты блокируют дороги на неподконтрольные территории: названы два работающих КПВВ
Оккупанты блокируют дороги на неподконтрольные территории: названы
Мясников опроверг популярный миф о раке груди
Мясников опроверг популярный миф о раке груди

Топ на сегодня

На российском нефтезаводе произошел пожар
На российском нефтезаводе произошел пожар
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
В Барселоне протестующие забросали полицию камнями и краской
Елизавете II придется делить самолет с премьером
Елизавете II придется делить самолет с премьером
Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для Евровидения
Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для
Очередной слив! Инстасамка показала свои соски в прямом эфире
Очередной слив! Инстасамка показала свои соски в прямом эфире

Еще по теме

Все разработано пошагово, до мелочей: у Авакова заявили о наличии стратегии освобождения Донбасса
Киев раскрыл планы по возвращению ДНР и ЛНР под свой контроль
Аваков рассказал о подготовке операции по возврату Донбасса
Зеленский заявил о готовности к диалогу с населением Донбасса